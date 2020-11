ANSA-IL PUNTO/COVID:Fedriga, ipotizzo ritorno zona gialla

(ANSA) – TRIESTE, 30 NOV – Il governatore del Fvg,

Massimiliano Fedriga, ha ipotizzato “un ritorno in zona gialla”

a breve. Lo ha detto oggi, nella conferenza stampa settimanale

sull’andamento dell’epidemia. “Questa settimana – ha detto –

siamo a 4.502 nuovi contagiati, in calo rispetto alla settimana

precedente. Anche se è un dato questo che non influisce sul Rt,

ci fa ben sperare”.

Oggi, secondo la Regione, in Fvg sono stati rilevati 575 (-105)

nuovi contagi, pari all’8,24 per cento dei 6980 tamponi

eseguiti, e 21 (+5) decessi da Covid-19. Le persone risultate

positive al virus in regione dall’inizio della pandemia

ammontano in tutto a 30.650, di cui 7.264 a Trieste, 13.518 a

Udine, 5.768 a Pordenone e 3.733 a Gorizia, alle quali si

aggiungono 367 persone da fuori regione. I casi attuali di

infezione sono 14.876. Diminuiscono a 55 (-2) i pazienti in cura

in terapia intensiva e aumentano a 633 (+13) i ricoverati in

altri reparti. I decessi sono a 838. I totalmente guariti sono

14.936, i clinicamente guariti 361 e le persone in isolamento

13.827.

Inoltre Fedriga ha annunciato, sempre nel punto stampa odierno,

che in Fvg è allo studio una nuova soluzione diagnostica, ossia

il test salivare che potrà sostituire il tradizionale tampone.

“Il dato eclatante – ha spiegato Fedriga – è che su 25 soggetti

asintomatici, il test salivare è risultato il 10% più sensibile

del tampone”.

Sul fronte politico, il governatore del Fvg si è detto “molto

preoccupato per la questione relativa alla situazione delle

località turistiche di montagna” in quanto “se vogliamo

contenere il virus, o c’è un impegno complessivo europeo oppure

tutto diventa più difficile, perché se noi ci impegniamo a

tenere chiuse le stazioni sciistiche e invece l’Austria dovesse

aprirle tutte, ci troveremmo con il paradosso di esportare

turismo nella vicina repubblica e di importare contagiati”.

Infine il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin,

in videoconferenza con i vertici delle altre Assemblee

legislative italiane, ha annunciato che il Fvg “è pronto a

esportare il proprio modello di ripartenza post crisi da

Covid-19 attraverso l’utilizzo delle risorse legate al Recovery

Fund e ad altri canali europei di finanziamento”. (ANSA).



