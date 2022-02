ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fvg,poche prenotazioni,chiude Montedoro

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 09 FEB – L’esiguo numero di prenotazioni

non consente di continuare l’attività, dunque chiuderà l’11

febbraio prossimo il Centro Vaccinale nel Centro Commerciale

Montedoro di Muggia. Lo annuncia ASUGI precisando che l’attività

prima svolta dal centro sarà ripartita tra l’Hub Vaccinale del

Molo IV e il punto della Centrale Idrodinamica.

Prosegue invece la campagna nel Centro Vaccinale Ponterosso,

hub in zona industriale a San Vito al Tagliamento operativo dal

28 gennaio nato – come in Real Asco Park a Pordenone – da

Confindustria Alto Adriatico, Consorzio industriale Ponterosso,

CRI Fvg, Cooperativa Medici Cure Primarie, ASFO e Cooperativa

Futura. Il 12 e 19 febbraio dalle 14 alle 19, alle aperture

previste, saranno affiancati gli OPEN DAY per gli addetti delle

aziende del mandamento Sanvitese, anche non associati a

Confindustria Alto Adriatico ed appartenenti a comparti diversi

da quello industriale. Previa prenotazione effettuabile tramite

link dedicato si potrà ricevere, in via Pescopagano, la dose

booster. Intanto, oggi in Fvg si sono registrati 1.959 nuovi contagi e

14 decessi, di persone di età compresa tra 68 e 99 anni. La

fascia d’età più colpita è 40-49 anni (18,02%). Sono sempre 40 i

pazienti ricoverati in intensiva, calano a 429 in altri reparti

(-26). (ANSA).



—

