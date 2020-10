ANSA-IL-PUNTO/COVID,in Veneto +328 contagi,salgono ricoveri

(ANSA) – VENEZIA, 12 OTT – Corrono ancora i contagi Covid in

Veneto, che per il quinto giorno registra una crescita a tre

cifre dei positivi. Oggi sono 328 i nuovi casi in 24 ore – si

conta anche una vittima – ma dal 7 ottobre, quando c’è stata la

nuova fiammata, si sono aggiunti 2.788 infetti in più nei

bollettini della Regione. Il numero totale dall’inizio

dell’epidemia è di 31.831, quello dei morti (tra ospedali e case

di riposo) ha raggiunto i 2.219. Crescono anche i ricoveri, 339

(+ 8 da ieri), e i pazienti nelle terapie intensive, 37 (+5). Si abbassa invece il numero dei soggetti in isolamento

domiciliare, 11.019 (-392), dei quali 3.369 positivi.

Una buona fetta dei cittadini veneti, il 36,8%, sembra

peraltro mostrare insofferenza verso le restrizioni in arrivo

con il nuovo Dpcm. Intervistato dall’Osservatorio Hyperion (nel

periodo 4-7 ottobre) per misurare il grado di coesione sociale

della comunità regionale, oltre un terzo dei veneti ha detto di

percepire le norme di sicurezza come “un attacco personale di

riduzione della libertà”, e di sentirsi parte “di una dittatura

sanitaria”. Intanto i controlli anti-assembramento hanno portato

la Questura di Treviso a disporre la chiusura di un locale

notturno di Villorba, l’Oxigene, dove erano accalcati in pista

circa 500 giovani, età media 20 anni, la maggiorparte senza

mascherina.

Sul fronte della politica sanitaria è partita infine la

campagna vaccinale in tutte le Ulss del territorio. Il Veneto

può contare su 1,32 milioni di dosi rispetto alle 800mila dello

scorso anno. (ANSA).



