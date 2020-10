ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto,boom contagi,scoppia caso Immuni

(ANSA) – VENEZIA, 14 OTT – E’ una corsa che per ora non

rallenta quella dei contagi Covid in Veneto, che oggi registra

il dato più alto, +657 positivi, da quando si è giunta la

seconda ondata. Gli infetti dall’inizio dell’epidemia salgono a

32.973, mentre per fortuna sono stabili i decessi, 2.226.

Intanto scoppia la polemica legata alla mancata implementazione

da parte delle Usl dei dati sulla app Immuni, che finora,

quindi, non avrebbe funzionato in Veneto. Un ‘buco’ nella

piattaforma informatica di inserimento dei codici dei positivi

al tampone – per consentirne il tracciamento – che verrà

risolto, ha precisato la Direzione Prevenzione della Regione,

nel giro di pochi giorni. Su questo però i 5 Stelle, con la

deputata Francesca Businarolo, sono andati all’attacco del

governatore Zaia: “534 mila veneti presi in giro. Zaia dia

spiegazioni sulla mancata attivazione di Immuni in Veneto,

anziché adottare il trucchetto di far vedere quanto è bravo a

risolvere i problemi che lui stesso ha creato” ha affondato

Businarolo.

Da parte sua, il presidente veneto mantiene il punto sul

problema scuola-trasporti, ribadendo la sua proposta, avanzata

al Governo dalla Conferenza delle Regioni, di didattica a

distanza alle superiori per alleggerire i mezzi sovraffollati.

Per Zaia – che dopo la ministra Azzolina ha raccolto il no anche

dell’Associazione nazionale dei Presidi – si tratterebbe di

mettere a punto un piano preventivo “per fare formazione a

distanza alternata a lezioni in presenza con i ragazzi più

grandi, dai 16 anni in su”. Una modalità, ricorda il

Governatore, che già faceva parte delle linee guida sulla scuola

elaborate a luglio dal Veneto, in seguito mutuate da tutte le

Regioni.

Nel frattempo c’è da monitorare attentamente la pressione

che i nuovi casi rispetto alla tenuta degli ospedali. E il dato

positivi di oggi, pur in presenza di un boom di infetti, è un

leggero calo nei numeri dei ricoverati, 359 (-3), e dei pazienti

nelle terapie intensive, 40 (-1). Rispetto ad un mese fa però

c’è stato un raddoppio: il 14 settembre il Veneto aveva 151

persone ricoverate nei normali reparti, e 20 nelle terapie

intensive. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte