ANSA-IL-PUNTO/Qui Berlino, arrivano prime migliaia di rifugiati

Circa 1.300 rifugiati ucraini sono arrivati ieri sera a Berlino, alla stazione centrale, Hauptbahnhof. Ad accoglierli, oltre ai pompieri, anche tantissimi volontari. La capitale aspetta circa 20 mila rifugiati, e si prepara ad uno sforzo che ricorda quello del 2015, quando la Germania accolse oltre un milione di profughi dalla rotta balcanica.

Il ministero dell’Interno ha registrato per ora oltre 5.000 rifugiati in Germania, ma non ha fornito previsioni sui numeri di quella che viene ritenuta un’incalcolabile ondata di arrivi dal Paese in guerra. I tedeschi si stanno mostrando molto solidali, anche nell’est del Paese (in passato ostile ai migranti) dove si raccolgono viveri, vestiti, coperte, giocattoli e medicinali. Il cancelliere Olaf Scholz, volato in Israele, ha ribadito che il conflitto in corso sia “molto pericoloso”, dal momento che due grandi paesi del continente, e che la Nato “non interverrà militarmente”.

Il vicecancelliere verde Robert Habeck ha invece spiegato che la Germania non può escludere di far ricorso alle sue centrali di carbone, per garantire l’approvvigionamento energetico: “Potremo comunque affrontare bene l’inverno in corso e la prossima estate”. Sulla decisiva questione della garanzia degli approvvigionamenti, l’esponente dei Verdi ha aggiunto: “La sicurezza energetica sarà più importante della protezione del clima, la politica sarà pragmatica”.



