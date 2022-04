ANSA-INTERVISTA/Il monaco Tikhon e la guerra santa di Putin

Condividi l'articolo

(di Alberto Zanconato) (ANSA) – ROMA, 23 APR – Sono gli anni ’90 e la Russia è allo

sbando: gente che muore letteralmente di fame, oligarchi che si

impadroniscono per quattro soldi delle imprese di Stato,

terrorismo diffuso e criminali che sparano nelle strade di

Mosca. Due uomini si incontrano alla Lubyanka, sede del

disciolto Kgb. Uno è Vladimir Putin, diventato capo del nuovo

servizio d’intelligence, l’Fsb. L’altro è il monaco Tikhon,

arrivato da Pskov per riaprire il monastero Sretensky, nel

complesso appartenuto ai servizi segreti sovietici. Tikhon

diventa la guida spirituale del futuro presidente e lo convince

alla conversione. Da questa alleanza prenderà forma l’idea di

rifare grande la Russia in opposizione alla globalizzazione e

all’invasione dei valori occidentali.

In quell’incontro possono essere ritrovate in parte anche le

origini dell’invasione dell’Ucraina, osserva don Stefano Caprio,

docente di Storia e Cultura russa al Pontificio Istituto

Orientale di Roma, che per 13 anni è stato missionario a Mosca.

Fin da seminarista Caprio si occupa di Russia e ha incontrato

spesso il Patriarca Kirill. A suo parere l’influenza più forte

sul leader del Cremlino non è quella del capo della Chiesa

ortodossa, ma dell’ala più estremista, quella monastica

rappresentata da Tikhon (al secolo Georgy Shevkunov). Quella che

crede nella necessità di “difendersi dall’Anticristo

occidentale”. Quella che vede come indissolubilmente legate la

potenza russa e la missione di Mosca come Terza Roma.

“Con questa guerra – osserva Caprio – Putin rischia di

distruggere tutto quello che ha fatto per la Russia negli ultimi

20 anni. L’unica spiegazione è che creda veramente nella sua

missione di affermare la grande idea russa. Che si sia voluto

mettere allo stesso livello di Stalin, o di Ivan il Terribile”.

In tutto questo, qual’è il ruolo di Tikhon? “Durante i viaggi di

Putin in Russia a all’estero, fin da quando era a capo dell’Fsb

e poi primo ministro, il monaco appare al suo seguito. Nel 1999

convince anche Putin, a quel tempo premier, a far approvare una

legge che vietava la vendita di alcolici dopo le 23. E che viene

presentata in Parlamento dal nuovo Partito comunista di Gennady

Ziuganov”. L’azione congiunta di marxisti e ortodossi non deve

stupire. “Tikhon – sottolinea Caprio – è riuscito a dimostrare a

Putin che il ritorno all’ortodossia non avrebbe rinnegato il

passato sovietico”. Potenza russa e difesa della fede diventano una sola cosa. E’

una storia antica. “Ivan il Terribile, il primo ad essere

chiamato Zar, cioè Cesare – ricorda Caprio – fu incoronato nel

1547 in una cerimonia in cui indossava le vesti imperiali ed

episcopali. A guidarlo era il metropolita Makary. Nel 1612 il

Patriarca Filarete fece nominare Zar il figlio Mikhail Romanov,

governando poi con lui per 20 anni”. Fu l’atto di fondazione

della dinastia Romanov, rimasta alla guida della Russia fino

alla rivoluzione del 1917. L’avvento del comunismo non cancellò

del tutto le antiche tradizioni. “Nel 1941, quando i nazisti

invasero l’Unione Sovietica, Stalin rimise in piedi la Chiesa

perché sostenesse lo spirito patriottico. Del resto da giovane

era stato seminarista, sognando di diventare Patriarca. Questa

politica prosegue negli anni di Breznev. La crisi arriva con la

caduta dell’Urss. La Chiesa ortodossa è vista come

collaborazionista del passato regime. Ma nel 1997 una legge

sancisce la supremazia ortodossa sulle altre religioni”.

Nel 2000, durante un Sinodo dei vescovi riunito a Mosca –

dove si decide tra l’altro la canonizzazione dell’ultimo Zar,

Nikola II – viene approvato un documento intitolato ‘Dottrina

sociale della Chiesa ortodossa’. “Una dottrina – afferma Caprio

– ispirato da Kirill, a quel tempo metropolita di Mosca, e che

diventerà la base del programma politico di Putin, che

quell’anno sale alla presidenza. Il suo è quello che possiamo

chiamare il sovranismo ortodosso: La Russia non accetterà di

sottoporsi alla globalizzazione guidata dall’Occidente e ai suoi

valori”. Ma mentre Kirill, diventato capo della Chiesa nel 2009,

cercherà di mantenere posizioni più moderate (rifiutando ad

esempio di partecipare alle celebrazioni per l’annessione della

Crimea nel 2014), il mondo monastico intransigente influenza

sempre di più Putin, chiedendogli di fronteggiare con maggior

vigore “l’Anticristo occidentale”. Dietro alla guerra in

Ucraina, dunque, c’è anche l’ombra del monaco Tikhon. (ANSA).



