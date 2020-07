ANSA-INTERVISTA/ ‘Merkel trascina l’Ue, accordo possibile’

(di Eloisa Gallinaro) (ANSA) – ROMA, 15 LUG – La chiave di volta per l’uscita dalle

secche del dibattito sul Recovery Fund, condizionato

dall’opposizione dei Paesi frugali capitanati dal premier

olandese Mark Rutte ai sussidi a fondo perduto, è la Germania di

Angela Merkel. In un’intervista all’ANSA, il capo dell’Ufficio

in Italia del Parlamento europeo Carlo Corazza fa il punto sulle

sfide di fronte alle quali si trova l’Unione europea per uscire

dalla crisi innescata dalla pandemia da coronavirus:

un’occasione da non sprecare anche per ristabilire o aumentare

la fiducia dei cittadini nelle istituzioni di Bruxelles.

La cancelliera tedesca “si sta comportando da leader europeo

e il fatto che spieghi ai tedeschi che non ‘facciamo un favore

ai Paesi del sud ma a noi stessi’ con un accordo sul Next

Generation Eu è di buon auspicio” per una conclusione positiva

della trattativa, ragiona Corazza, convinto che “il dato più

importante della crisi è che la Merkel di oggi non è la Merkel

del 2010 e la Germania di oggi non è la Germania del 2010. E

questo non è un dettaglio”. La volontà espressa dalla

cancelliera di “mettersi nei panni degli altri”, che ricorda la

prospettiva larga di grandi leader del passato come Mitterrand e

Kohl, può fare la differenza soprattutto nell’ambito dei

negoziati con i Paesi frugali, le cui richieste di garanzie “non

sono campate in aria”, ma con i quali un accordo finale non è

impossibile.

Sul fronte italiano Corazza vede bene un ricorso al Mes, sul

quale non c’è il rischio di brutte sorprese in termini di

condizionalità, anche perché l’utilizzo dei fondi è subordinato

ad un “contratto negoziato”. “Tutto quello che doveva essere

chiarito è stato chiarito”, scandisce, e si può facilmente

verificare quali sono le condizioni light per le spese sanitarie

anche solo andando sul sito. Quindi, quello sul Mes, taglia

corto, è un “falso dibattito”.

Le divergenze tra opposti schieramenti all’interno dei

Ventisette riguardano peraltro anche questioni che datano ben

prima della crisi provocata dal Covid. A partire dalla riforma

fiscale evocata sul Financial Times dal commissario all’Economia

Paolo Gentiloni, che prospetta il passaggio dal sistema di voto

all’unanimità a quello a maggioranza qualificata sulle materie

fiscali per combattere le politiche “aggressive” di alcuni

Stati. “Chi fa dumping fiscale non ha alcuna intenzione di

smettere perché gli conviene”, spiega Corazza, convinto però che

anche su questo dossier è importantissimo “riaprire il cantiere

europeo”.

D’altra parte, nonostante non siano mancati errori e

rigidità a Bruxelles, il capo dell’Ufficio in Italia del

Parlamento europeo osserva di non “vedere in giro tutto questo

euroscetticismo”, neppure in Paesi come la Grecia, anche se è

vero che si è “creata una distanza tra istituzioni e cittadini”.

Per superarla, “l’europarlamento, unica istituzione eletta con

un voto, è quello su cui si deve puntare di più”, anche perché “è quello che per primo ha capito la posta in gioco”,

identificando un dato politico essenziale nel fatto che il nuovo “bilancio europeo non deve servire solo alla ripartenza, ma

anche ad affrontare le sfide del futuro”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte