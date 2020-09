ANSA/ La Francia torna a scuola in piena bufera contagi

(di Tullio Giannotti) (ANSA) – PARIGI, 31 AGO – La Francia, investita più di tutti

in Europa dalla bufera dei nuovi contagi che fa temere una

ripresa dell’emergenza sanitaria, apre comunque tutte le scuole.

Lo farà da domani su tutto il territorio perché la priorità, ha

sottolineato il ministro Jean-Michel Blanquer, è che “i ragazzi

ritrovino la strada della loro classe”. Ma una famiglia su 3 ha

paura di lasciar rientrare il proprio figlio a scuola,

nonostante le lezioni siano riprese già a maggio per circa un

mese dopo la fine del lockdown.

“Non mancheranno gli insegnanti nelle classi”, ha rassicurato

oggi il ministro, sottolineando che “la ripresa della scuola è

stata ben preparata”. Secondo lui, ci potranno essere “alcune

eccezioni” ma, ha detto riprendendo il suo concetto preferito, “il rientro a scuola sarà il più normale possibile”. Non si può

neppure escludere che qualche scuola resti chiusa, in base

all’emergenza contagi sul territorio. Ma saranno decisioni “prese di volta in volta”, consultando i presidi e le autorità

locali, oltre ai dirigenti sanitari.

Sono 12,4 milioni gli studenti e 866.00 gli insegnanti che

torneranno in classe da domani. Il rientro, hanno precisato le

autorità, è “obbligatorio”. Al centro dei protocolli, la

questione mascherine: tutti gli adulti che entrano a scuola –

insegnanti e personale – devono indossarle sempre, anche alla

materna. I bambini, invece, fino a 11 anni (alla prima media)

non dovranno farlo. Questa decisione, ha sottolineato Blanquer,

è stata adottata in ottemperanza a una precisa indicazione

dell’Oms sulle mascherine controindicate per i bambini delle

elementari. Agli insegnanti le mascherine saranno fornite dal ministero e

quelli in situazione “vulnerabile” potranno richiedere una FFP2,

più protettiva delle chirurgiche. Dalle medie in su, gli allievi

dovranno tenere la mascherina anche durante la ricreazione,

all’esterno come all’interno, mentre la commistione fra classi e

gruppi di allievi dovrà essere limitata al massimo gestendo

proprio i tempi di entrata ed uscita in modo da evitare gli

incroci. Le ricreazioni saranno due, per dimezzare le occasioni

di contatto. Mascherina anche per gli spostamenti nelle mense,

dove i servizi saranno adattati per evitare al massimo i flussi

e ogni densità. Alla materna soltanto in casi eccezionali i

genitori saranno autorizzati ad accompagnare i piccoli fin nelle

classi.

Se un bambino, un insegnante o un membro del personale ha la

febbre o un altro sintomo scatta immediatamente l’automatismo

dei tamponi, seguiti dalla ricostruzione della catena di

contaminazione per adottare misure di isolamento, in famiglia,

fra gli amici o fra gli altri bambini o insegnanti che

frequentano l’istituto. Il ministro Blanquer ha disposto che le

scuole dovranno “reagire entro 48 ore dalla segnalazione di un

sintomo”. Se una classe o una scuola saranno da chiudere, la

decisione dovrà essere adottata dai direttori o presidi,

d’accordo con il prefetto e le autorità regionali della sanità.

Quanto al distanziamento sociale in classe, esiste soltanto la “raccomandazione” di praticarlo “per quanto possibile” ma

tenendo conto che tutti dovranno essere accolti in aula. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte