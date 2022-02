ANSA/ Spiragli sul nucleare, gli Usa allentano la morsa sanzioni

Condividi l'articolo

Si aprono spiragli d’intesa nelle trattative per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano. Alla vigilia della ripresa dei negoziati a Vienna, attesa la prossima settimana, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni sul programma nucleare civile di Teheran, permettendo così a Paesi e società stranieri di tornare a cooperare nel settore con la Repubblica islamica. Una decisione accolta positivamente da Teheran, secondo cui si tratta di un “buon” passo avanti, anche se ancora “non sufficiente”. Per gli esperti, comunque, la mossa dell’amministrazione di Joe Biden potrebbe portare a una svolta, perché rappresenta un prerequisito essenziale per il ripristino dell’intesa, che venne siglata da Barack Obama nel 2015 e da cui Donald Trump aveva unilateralmente deciso di ritirarsi nel 2018, portando anche l’Iran a discostarsi in seguito dai suoi obblighi.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte