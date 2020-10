ANSA/Timori lockdown affondano le Borse, economia trema

(ANSA) – NEW YORK, 15 OTT – La pandemia torna a far paura. Il

balzo dei contagi e la stretta in diversi paesi europei

affondano le Borse, spaventate da una seconda ondata di Covid-19

e dai suoi effetti su un’economia che non si è ancora ripresa

dal primo lockdown.

Le piazze finanziarie europee chiudono tutte in rosso.

Parigi perde il 2,11%, Francoforte il 2,49%, Londra l’1,73%.

Milano è maglia nera con un calo del 2,77%, complice anche un

aumento dello spread a 130,8 punti dopo il record del debito

pubblico, salito – secondo i dati della Banca d’Italia – a

2.578,9 miliardi. Il tonfo delle borse europee è legato al balzo

dei contagi nel Vecchio Continente: un aumento che ha imposto a

Parigi il coprifuoco a partire dalle 21 per almeno quattro

settimane, ha chiuso parzialmente la Polonia e minaccia la Gran

Bretagna di Boris Johnson già alle prese con l’incertezza della

Brexit.

Seduta in calo anche per Wall Street, preoccupata da una

seconda ondata di virus e dall’impasse delle trattative per

nuovi stimoli all’economia. I colloqui fra la Speaker della

Camera Nancy Pelosi e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin

proseguono ma un accordo appare lontano, nonostante l’apertura

della Casa Bianca a concedere più risorse e andare incontro alle

richieste dei democratici per un piano nazionale sui test per il

coronavirus. I listini americani iniziano a risentire anche

dell’incertezza del voto a meno di 20 giorni dalle elezioni, con

gli investitori che iniziano valutare le implicazioni sui

mercati, in termini di regole e anche di tasse, di una possibile

vittoria di Joe Bideni, in vantaggio su Donald Trump in tutti i

sondaggi. Con il 3 novembre alle porte inoltre la speranza di

nuovi aiuti si affievolisce e fa temere per la tenuta

dell’economia. Solo da maggio, quando è finito il primo piano di

stimoli, gli americani che sono scivolati in povertà sono otto

milioni, secondo uno studio della Columbia University. I dati

sulle richieste di sussidi alla disoccupazione, saliti la scorsa

settimana a 898.000, confermano le difficoltà degli americani e

indicano che la ripresa ha perso slancio.

“I mercati sono sorpresi dai progressi del virus”,

affermano alcuni analisti, mettendo in guardia sulla possibilità

che il “meglio della ripresa sia ora alle spalle”. Altri

osservando come “senza benzina”, ovvero senza nuovi aiuti, “i

mercati continueranno a esitare fino alle elezioni”, sul cui

esito nessuno scommette dopo quanto accaduto nel 2016. Una

cautela che aumenta l’incertezza, il nemico principale delle

borse. (ANSA).



