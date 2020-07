Ansaldi “momento duro, ma ne usciamo stando uniti”

(ANSA) – TORINO, 05 LUG – “Sono stato in momenti buoni e momenti duri. Però posso dire solo una cosa: è in questi momenti duri che dobbiamo stare ancora più insieme, perché l’unico modo per uscire da questo momento… Forza Toro sempre, sopratutto in questo momento brutto…”. Lo scrive su Instagram Cristian Ansaldi, come ad indicare la strada per superare la crisi in cui sono finiti i granata, sconfitti 4-1 ieri dalla Juventus.

La squadra, intanto, si è ritrovata al Filadelfia, dove Belotti e compagni si sono divisi in due gruppi: sessione di scarico e di recupero tra palestra e campo per chi ha giocato contro la Juventus, sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi della rosa. Mercoledì all’Olimpico Grande Torino c’è la sfida contro il Brescia, un vero e proprio scontro diretto, che Moreno Longo dovrà affrontare senza lo squalificato Izzo.

