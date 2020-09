Ansu Fati diventa marcatore più giovane della Spagna

(ANSA) – MADRID, 06 SET – Il giovanissimo attaccante del

Barcellona Ansu Fati è diventato questa sera il marcatore più

giovane in assoluto nella storia della nazionale di Spagna

realizzando una delle quattro reti con cui la ‘Roja’ ha battuto

l’Ucraina per 4-0 in una partita di Nations League.

Ansu Fati ha segnato il terzo gol dei suoi, e con i suoi 17

anni e 311 giorni ha battuto il primato di precocità stabilito

da Juan Errazquin contro lo Svizzera a Berna quasi un secolo fa,

ovvero l’1 giugno 1925, quando aveva 18 anni e 344 giorni.

Fati è anche il secondo esordiente più giovane in assoluto,

battuto solo da Angel Zubieta che nel 1936 giocò contro la

Cecoslovacchia a 17 anni e 284 giorni.

Nato nella Guinea-Bissau ma trasferitosi in Spagna con la

famiglia da quando aveva sette anni, Ansu Fati ha ottenuto la

nazionalità spagnola nel settembre del 2019.

Da sottolineare, questa sera, anche la prestazione di Sergio

Ramos, che segnando una doppietta (con un rigore, per fallo su

Fati, e con un colpo di testa) ha raggiunto quota 23 reti con la

maglia della nazionale, quota che condivide con una ‘leggenda’

come Alfredo Di Stefano. (ANSA).



