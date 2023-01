Anthony Hopkins celebra 47 anni da sobrio,’non abbiate vergogna’

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 02 GEN – Anthony Hopkins è sobrio da quasi

mezzo secolo. L’attore premio Oscar ha festeggiato non solo

l’arrivo del nuovo anno ma anche 47 anni senza alcol. In un

video messaggio di fine anno pubblicato sul suo profilo

Instagram, Hopkins, 84 anni, tra gli altri, si è rivolto anche a

tutti coloro che sono in difficoltà invitandoli a non arrendersi

alle difficoltà e ad aver speranza. Ha preso lui come esempio

dicendo di essere ‘un guarito dall’alcolismo’.

Ha ricordato la ‘situazione disperata’ in cui si è trovato 47

anni fa prima di diventare sobrio e quando probabilmente non gli

restava molto da vivere. “Ho solo dovuto ammettere un giorno –

ha spiegato – che c’era qualcosa che veramente non andava in me.

Non mi rendevo conto che ci fosse una sorta di condizione

mentale, fisica ed emotiva chiamata alcolismo o dipendenza. Non

sono un esperto in droghe, non sono un esperto in nulla, non so

nulla, so solo che ho scoperto una vita dove nessuno fa il

prepotente con me”.

Ai giovani ha detto, inoltre, di non dare attenzione ai

prepotenti e di essere fieri di stessi. Tuttavia li ha anche

invitati a chiudere aiuto in caso di bisogno, a parlare con

qualcuno e soprattutto a non vergognarsi ed essere fieri di se

stessi. (ANSA).



