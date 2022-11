Antitrust: arrivano multe a Edison e WindTre

Condividi l'articolo

Multa da 3,8 milioni di euro per Edison. Lo ha stabilito l’Antitrust dopo aver riscontrato una “pratica commerciale scorretta” condotta “mediante prospettazioni ingannevoli ed omissione di informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell’offerta pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti”.

Viene multata per 5 milioni anche Wind Tre per aver attivato – secondo l’autorità – un servizio aggiuntivo a pagamento non rischesto dai clienti possessori di sim ‘voce e internet’.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte