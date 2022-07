Antitrust: istruttoria su Google, abuso posizione dominante

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – L’Antitrust ha avviato un’istruttoria

nei confronti di Google ipotizzando un abuso di posizione

dominante in

violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento

dell’Unione europea.

Il gruppo Alphabet/Google – spiega l’autorità – detiene una

posizione dominante in diversi mercati che consentono di

acquisire grandi quantità di dati attraverso i servizi erogati

(Gmail, Google Maps, Android) e nel 2021 ha realizzato un

fatturato di 257,6 miliardi di dollari. Nello specifico Google

avrebbe ostacolato l’interoperabilità nella condivisione dei

dati presenti nella propria piattaforma con altre piattaforme,

in particolare con l’APP Weople, gestita da Hoda, un operatore

attivo in Italia che ha sviluppato una banca di investimento

dati. (ANSA).



