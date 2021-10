Condividi l'articolo









ANTONELLA CILENTO, LA CAFFETTIERA DI CARTA (Bompiani, pp.720, 24 euro)

Siamo storie o il frutto di tante storie combinate insieme: per questo imparare a raccontarle, oltre che comprenderle, può aiutare a farci vivere meglio e chissà, anche più a lungo. E’ un atto d’amore nei confronti della scrittura come esperienza che arricchisce la vita il libro di Antonella Cilento “La caffettiera di carta.

Inventare, trasfigurare, narrare: un manuale di lettura e scrittura creativa”, edito da Bompiani. Autrice, insegnante e maieuta, Cilento vuole in queste dense e appassionate pagine svelare al lettore i segreti per riuscire a dominare e quindi a usare al meglio i delicati e sfuggenti strumenti che regolano “l’arte del racconto”, dalla memoria all’invenzione, dal tempo allo spazio, e poi la voce, la punteggiatura, lo stile. “Chi siamo veramente? Il nostro destino è deciso da una frase che abbiamo udito nell’infanzia? Chi c’è dietro la maschera che ognuno di noi indossa a volte inconsapevolmente per tutta la vita?”, si chiede l’autrice, in un libro che ambisce a esaltare la parola per arrivare a “tutto ciò che di ingovernabile e inaccettabile è in noi”, una materia sfuggente e indefinita con cui la scrittura è in relazione.

