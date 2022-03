Antonella Clerici finalista ai C21 Awards

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Antonella Clerici, dal 2020

conduttrice ogni giorno alle 12 su Rai1 del programma “È sempre

mezzogiorno”, format originale creato da Stand by me, è tra i

finalisti dei C21 International Format Awards, nella categoria “Best Host of a Television Format”, unica italiana insieme ad

artisti come Jimmy Fallon e Gordon Ramsey. I vincitori saranno

annunciati nella cerimonia del 5 aprile.

“Sono felicissima – ha detto la conduttrice – di essere tra i

finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e

che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel

mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello

spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del

pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme.

È un programma davvero unico come colori, come spensieratezza,

come sentimenti: in un momento come questo secondo me è il

programma giusto”. Dopo il grande successo della prima edizione,

andata in onda da settembre 2020 a giugno 2021, che ha raggiunto

picchi di oltre due milioni e mezzo di spettatori, Antonella

Clerici è tornata alla conduzione di “È sempre mezzogiorno”, che

nella seconda stagione continua a migliorare i risultati in

termini di ascolti: il programma è cresciuto del 7% rispetto

all’anno precedente.

“Sono molto contento per Antonella Clerici – ha commentato

Stefano Coletta, direttore di Rai1 – perché per veicolare

leggerezza bisogna essere innanzitutto credibili. E Antonella

dimostra di esserlo ogni giorno nel rapporto con il pubblico che

si fida di lei, della sua narrazione. Proprio in virtù di queste

capacità professionali ho fortemente voluto il suo ritorno su

Rai1”.

“Siamo davvero orgogliosi – ha aggiunto Simona Ercolani, ceo e

direttore creativo di Stand by me – di aver ideato e prodotto. È

sempre mezzogiorno, è un programma di cui Antonella è l’anima:

grazie al suo talento, alla sua empatia e alla sua capacità di

parlare al pubblico in modo autentico, è riuscita a costruire un

mezzogiorno spensierato e familiare in cui milioni di italiani

si specchiano e si riconoscono tutti i giorni”. (ANSA).



