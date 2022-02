Antoniano attiva servizi per i più fragili e cerca volontari

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 FEB – L’Antoniano di Bologna attiva due

nuovi servizi dedicati all’accoglienza dei più fragili e cerca

volontari che vi operino: ‘Strade Migranti’ è un servizio

dedicato ai senza dimora di Bologna, per fornire loro bevande e

indumenti caldi e, grazie alla connessione con gli altri servizi

di Antoniano, per instaurare una relazione di aiuto e sostegno; ‘Welcome’ è, invece, rivolto a chi bussa alla porta di

Antoniano: un servizio di accoglienza e guida per chi chiede

aiuto.

“Ogni giorno aiutiamo tante persone, ma ogni giorno ci

rendiamo conto che possiamo fare di più – commenta fra Giampaolo

Cavalli, direttore di Antoniano – Siamo quindi molto entusiasti

di iniziare il nuovo anno con due nuovi progetti pensati per chi

non sa che può chiedere aiuto o non ne trova il coraggio. E

anche per chi quel coraggio lo trova e, magari dopo molti

tentennamenti, varca la nostra soglia. Perché queste iniziative

raggiungano il loro obiettivo abbiamo, però, bisogno della

collaborazione di tanti amici che vogliano fare la differenza e

che entrino a fare parte della famiglia dei nostri volontari”.

Chi desideri mettersi al servizio degli altri attraverso uno

dei due nuovi progetti può andare sul sito

www.antoniano.it/volontariato e inviare la propria candidatura

per una o entrambe le attività. Per chi desidera collaborare con ‘Welcome’ e ‘Strade Migranti’, sottolinea l’Antoniano, “è

fondamentale la disponibilità alla relazione e all’incontro,

oltre che il desiderio di prendersi cura dell’altro e della sua

storia, ed è richiesta la maggiore età”. (ANSA).



