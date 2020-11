Antonio Tajani: “Biden a 78 anni darà un contributo allo sforzo produttivo del suo Paese”

Joe Biden dal 20 gennaio sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Prenderà la carica a 78 anni, un’età ragguardevole che ha fatto storcere il naso a molti. Da più parti, infatti, ritengono che la vittoria di Biden non darebbe un’adeguata stabilità al Paese sul lungo termine. Questo è stato oggetto di dibattiti e discussioni nei mesi scorsi, che ormai sono stati azzerati dalla conquista della Casa Bianca da parte del candidato democratico. Come sempre accade quando si tratta dell’elezione del presidente Usa, l’eco mediatica è stata ampia anche in Italia, dove per giorni moltissime persone hanno seguito con interesse gli spogli. La chiamata della vittoria di Biden è stata accolta con sentimenti differenti e c’è chi, come Antonio Tajani, ne ha anche approfittato per una piccola “lezione”.

“ Joe Biden si avvia a diventare il 46 esimo presidente della più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d’America. Ha 78 anni ma ho la vaga sensazione che sarà in grado di dare un notevole contributo allo ‘sforzo produttivo’ (e non solo) della sua meravigliosa nazione. Che sia da esempio per quanti, come dalle affermazioni di qualcuno pochi giorni fa, ritengono che sia il dato anagrafico a stabilire chi possa o meno mandare avanti il nostro Paese “, ha scritto Antonio Tajani in un post pubblicato su Facebook. Anche se non viene esplicitamente menzionato, il riferimento del vicepresidente di Forza Italia è chiaramente al governatore della Liguria Giovanni Toti.