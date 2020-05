Antonio Zequila e il mistero della lite: «Mara Venier e Simona Ventura sono in conflitto per colpa mia»

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonio Zequila è tornato fra i protagonisti del mondo della tv, dato tra l’altro che ha preso parte a uno dei pochi programmi che è continuato ad andare in onda nonostante l’emergenza coronavirus. Nel suo passato televisivo però l’attore ex recluso a Cinecittà ha incontrato anche Mara Venier e Simona Ventura, che avrebbero bisticciato a causa sua.

Nel memoriale che sta scrivendo per “Chi” l’ex naufrago (della gestione Ventura appunto) ed ex gieffino ha fatto luce sulla vicenda: “A fine avventura (dopo l’Isola dei Famosi) – ha scritto sulla rivista diretta da Alfonso Signorini – tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto.

Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Adriano Pappalardo. La nostra è stata una discussione orrenda, volgare e molto accesa che mi è costata l’epurazione dalla Rai per un paio di anni”. Effettivamente i rapporti fra la Ventura e Mara Venier sono da tempo molto freddi, ma dalle voci di corridoio la causa non sembrava proprio essere il buon Zequila..

