Antonioli: “Si abusa del portiere che gioca coi piedi”

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – “Quel cambio fu epocale: nei settori

giovanili non ti insegnavano a prendere il passaggio indietro

con i piedi, ma avevo giocato al Milan con i difensori migliori

al mondo e di trattenere la palla con le mani non è che ci fosse

troppo bisogno: per questo, quando fui il primo ad affrontare la

nuova regola, mi trovai tutto sommato bene”. Francesco Antonioli

fra i tanti ricordi positivi della propria carriera ha anche

quello di esser stato il primo portiere italiano a dover giocare

con la nuova regola Fifa, entrata in vigore esattamente 30 anni

fa, che vietava di bloccare con le mani il passaggio indietro

all’estremo difensore.

Una norma decisa per evitare le eccessive perdite di tempo

che, a Italia ’90, toccarono vette mai raggiunte prima, e per

favorire lo scorrere del gioco. Così, Antonioli all’esordio

dell’Italia olimpica contro gli Usa a Barcellona ’92, il 24

luglio, poche ore dopo l’entrata in vigore della regola, pagò il

conto di quell’indirizzo, ma per un altro errore, molto più

veniale: sul 2-0 per gli azzurri, dopo una parata tenne il

pallone tra le mani un secondo in piu’ del consentito e

l’arbitro fischio’ punizione a due in area, con un fiscalismo

figlio della nuova filosofia.

“Di quell’episodio francamente non ricordo molto, anche

perché sono passati 30 anni”, dice Antonioli al telefono con

l’ANSA -. Io i piedi li sapevo usare, mi sono trovato bene con

la nuova regola – racconta Antonioli – al punto che vinsi due

scudetti: due con… le mani, nel Milan, e uno con i… piedi,

nella Roma. Adesso forse un po’ si esagera a far giocare i

portieri con i piedi, a volte se ne potrebbe fare a meno. Il

portiere spesso fa quello che gli dice l’allenatore”. (ANSA).



