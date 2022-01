Anziana muore accoltellata a Livorno, fermato il marito

Condividi l'articolo

(ANSA) – LIVORNO, 09 GEN – Una donna di 76 anni è morta

accoltellata nella tarda serata di ieri a Livorno. A colpirla,

secondo quanto appreso, sarebbe stato il marito ottantenne,

fermato dai Carabinieri intervenuti nell’abitazione della

coppia, al terzo piano di un palazzo di via Inghilterra.

Secondo le prime risultanze, l’anziano avrebbe ammesso le sue

responsabilità. A chiamare il 112 è stato il figlio della

coppia: all’arrivo dei soccorsi la 76enne era già deceduta. L’anziana sarebbe stata raggiunta da una coltellata al torace,

risultata fatale. Al momento le cause che avrebbero portato

l’uomo a compiere il gesto sono ancora al vaglio dei militari.

Non sembra che ci sia stata nessuna lite, né che vi fossero

problemi di convivenza tra i due. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte