Anziana scippata, fermati due uomini

I carabinieri di Riccione (Rimini) hanno fermato due persone per lo scippo di una donna di 81 anni, avvenuto sabato sera a Morciano di Romagna. L’anziana camminava lungo via Roma quando due giovani le si sono affiancati in scooter e le hanno portato via la borsetta. E’ caduta a terra, è stata investita ed è stata trascinata per alcuni metri. E’ stata ricoverata in Ospedale con diverse fratture agli arti inferiori. Indagini lampo dei carabinieri della sezione operativa di Riccione che hanno eseguito due fermi di iniziativa nei confronti di un albanese e un italo-albanese, trattenuti in attesa degli atti della Procura. Recuperato anche uno zaino contenente una pistola scacciacani, abbandonato dai rapinatori in fuga. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte