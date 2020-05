Anziana scomparsa a Bologna trovata morta in un dirupo

(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAG – È stato ritrovato questo pomeriggio in un dirupo in località Brento a Monzuno, sulle montagne di Bologna, il corpo senza vita di Silvana Deotto, 75 anni residente a Bologna. Domenica, dopo essere uscita per una passeggiata, la donna non avevate fatto ritorno a casa e la nipote lunedì aveva presentato denuncia di scomparsa alla polizia.

Le ricerche iniziate ieri, a cui hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, hanno riguardato l’area di San Lazzaro, Rastignano e Pianoro. Nel pomeriggio di oggi, dopo una segnalazione dei Carabinieri forestali, a Brento è stato individuato il corpo di una donna e poco distante è stato rinvenuto anche il suo zaino. Dai primi accertamenti della polizia, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Dopo il riconoscimento della salma, da parte della nipote, il pm ha disposto gli accertamenti di rito.

I vigili del fuoco hanno partecipato alle ricerche con la squadra terrestre, insieme ai nuclei cinofili che hanno lavorato, il servizio Tas (topografia applicata al soccorso), il nucleo Saf (speleo alpino fluviale) e l’elicottero dei vigili del fuoco- reparto volo di Bologna. (ANSA).



