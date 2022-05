Anziana sfrattata da abusivi: liberata casa,scatta sequestro

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 10 MAG – La Polizia Municipale di Napoli,

alla luce delle verifiche svolte nell’immobile di proprietà

comunale di via Egiziaca a Pizzofalcone, ha provveduto a murare

l’appartamento – nel frattempo liberato da chi lo aveva occupato

abusivamente – per evitare il rischio di occupazioni abusive,

impedendone così l’accesso, ed ha sottoposto a sequestro

l’abitazione. Il provvedimento giunge dopo che ieri era venuta

alla luce la storia della donna, Carlotta T., un’ex

professoressa di 90 anni, sfrattata di casa da una famiglia di

abusivi dopo aver lasciato l’appartamento per sottoporsi a degli

accertamenti clinici. Al rientro a casa, il 25 novembre scorso,

l’anziana trovò i suoi mobili abbandonati in strada, e le

serrature della porta cambiate. Da allora – nonostante impegni e

promesse di ripristino della legalità da parte delle autorità

locali e nazionali – non ha potuto tornare nella propria

abitazione e vive da una nipote in provincia di Avellino. Quando

gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto irruzione

nell’appartamento di via Egiziaca 35 lo hanno trovato libero.

Gli occupanti abusivi infatti, verosimilmente a causa del

clamore mediatico suscitato dalla vicenda, se ne erano già

andati. I vigili hanno potuto verificare come all’interno

fossero stati effettuati lavori di ristrutturazione abusivi da

parte degli stessi occupanti, mentre tutte le suppellettili di

proprietà della donna erano state devastate o buttate. Pressoché

distrutto il precedente appartamento. Con l’intervento di oggi

la Polizia municipale ha eseguito un provvedimento di sequestro

disposto ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura

penale, in modo da preservare la proprietà dell’immobile da

nuove intrusioni. (ANSA).



