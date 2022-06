Anziani: Bologna, comunità ‘virtuale’ sostiene i più fragili

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 30 GIU – Grazie al progetto europeo

niCe-life con un cofinanziamento complessivo di oltre 290 mila

euro da Interreg Central Europe (Fesr), Bologna ha implementato

la piattaforma YouBos Bologna Solidale, www.bolognasolidale.it,

rivolta agli anziani fragili e ai loro caregiver aventi scarse

conoscenze e capacità tecnologiche.

La realizzazione della piattaforma ha creato una “comunità”

virtuale a sostegno dei più fragili, mettendo in contatto

operatori sociali e sanitari, volontari del terzo settore e

cittadini e creando una sorta ‘piazza virtuale’ che permette di

sviluppare e scoprire nuovi modelli relazionali.

YouBos è stato progettato per facilitare l’accesso

principalmente degli anziani e dei loro caregiver alle

informazioni di cui necessitano, individuando quei temi e

stimolando quelle discussioni che possono essere utili agli

anziani fragili, indirizzandoli verso stili di vita corretti e

abitudini salutistiche e promuovendo l’alfabetizzazione della

popolazione anziana all’uso delle tecnologie.

Grazie al finanziamento del Concorso d’idee 2022, organizzato

dall’Azienda Usl di Bologna e da Lepida, finanziato dalla

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Città

Metropolitana di Bologna, all’interno della programmazione delle

attività di e-Care per il 2022 le associazioni dei progetti

vincitori, attraverso il Portale, condividono e propongono

attività di socializzazione, promuovono corretti stili di vita,

interagiscono con gli utenti attraverso commenti e feedback,

collaborando alla redazione del portale stesso. (ANSA).



