Anziani coniugi malati, ‘stanza matrimoniale’ in ospedale

(ANSA) – LUCERA (FOGGIA), 19 OTT – Nell’ospedale Lastaria di

Lucera (Foggia) i medici hanno fatto uno strappo alle regole e

hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi,

84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno espresso il

desiderio di essere ricoverati insieme. “È stata una scena molto

tenera ed emozionante – racconta Massimo Zanasi, direttore della

Struttura complessa di Medicina riabilitativa – è stata proprio

la donna a chiedermi di essere ricoverata insieme al marito. Mi

ha detto ‘da sola non ci voglio stare’ e non ho potuto che

arrendermi. Ecco, è come se mettessimo a disposizione una stanza

matrimoniale”.

I due anziani coniugi, entrambi malati, non hanno figli ma

solo nipoti – fa sapere l’azienda ospedaliera – e sono stati

sistemati in una stanza interna alla struttura ma più

decentrata. Visto il legame di consanguineità, non c’è stato

alcun problema con le norme di sicurezza sanitaria.

Secondo il primario, questo gesto mette in luce

l’umanizzazione delle cure ospedaliere: “Il nostro dipartimento

ha una vocazione geriatrica – conclude Zanasi – ma oltre alla

malattia si pensa alla vita, non solo sanitaria, dei pazienti:

l’umanizzazione delle cure non può solo essere dichiarata ma

perseguita”. (ANSA).



