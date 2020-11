Anziano dorme vicino a stufa, morto ustionato in Salento

(ANSA) – SQUINZANO (LECCE), 27 NOV – Un anziano è morto nella tarda serata di ieri a Squinzano, in Salento, ustionato a causa

di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione di via

Salvemini.

Secondo la ricostruzione compiuta dai Carabinieri, Vincenzo

Pulli, 92 anni, era addormentato quando dalla vicina stufa si

sarebbe sprigionata una fiammata raggiungendo la coperta che la

vittima aveva sulle gambe. Da qui il fuoco si sarebbe propagato

velocemente sul corpo dell’anziano che, svegliatosi, è corso

invano in giardino per cercare di spegnere con l’acqua le fiamme

che lo avevano avvolto.

Quando sono arrivati i Vigili del fuoco, allertati dai vicini,

lo hanno trovato riverso in giardino ormai privo di vita,

coperto di ustioni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte