Anziano morì in un incendio in casa, è stato un omicidio

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 24 MAG – Non è stato un incendio

casuale quello in cui è morto Giuseppe Latella, di 76 anni, il

cui cadavere è stato trovato la notte del 14 settembre 2022 dai

vigili del fuoco nel suo appartamento in via Nicola Furnari a

Reggio Calabria. In realtà l’anziano è stato ucciso. Con

l’accusa di omicidio e di incendio doloso, la polizia ha

arrestato un 45enne, Roger Sagnipun, di nazionalità filippina,

per il quale il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare

in carcere su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri.

A distanza di 8 mesi, le indagini della Squadra mobile,

diretta da Alfonso Iadevaia, hanno consentito ai pm di fare

piena luce su quello che sembrava un incidente domestico e che,

invece, si è rivelato frutto di un’azione dolosa. Secondo

l’accusa, infatti, Sagnip ha prima ucciso Latella soffocandolo e

poi ha dato alle fiamme il suo appartamento provocando un

incendio di vaste dimensioni ed una conseguente deflagrazione.

La sezione omicidi della Mobile è risalita all’uomo

attraverso l’acquisizione e l’analisi di numerose telecamere, ma

anche con intercettazioni telefoniche ed analisi di tabulati

dopo che gli accertamenti medico legali avevano stabilito che la

morte di Latella era da ricondurre ad una ostruzione meccanica

delle vie respiratorie che aveva provocato anche delle

microfratture maxillofacciali. Una volta esclusa la presenza di

fumo nei polmoni della vittima, gli investigatori sono giunti

alla conclusione che l’assassino avesse appiccato il fuoco dopo

aver soffocato Latella. Le telecamere di videosorveglianza, poi,

hanno consentito di ricostruire, quasi interamente, il percorso

sia di andata che di ritorno di Sagnip, domiciliato, ai tempi,

nei pressi della casa della vittima dove è entrato utilizzando

le chiavi. L’indagato, infatti, conosceva Latella che era

assistito da una badante, anche lei filippina, con la quale

Sagnip aveva un rapporto di frequentazione.

La donna è stata iscritta nel registro degli indagati. La sua

posizione è tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria che sta

proseguendo le indagini per individuare il movente del delitto.

(ANSA).



—

