(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Si sono aperti i seggi elettorali per

i ballottaggi in 65 comuni per un numero complessivo di elettori

che supera i 2 milioni.

I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è

capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como,

Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone,

Viterbo e Barletta.

Le urne resteranno aperte fino alle 23: subito dopo inizierà

lo spoglio dei voti. (ANSA).



