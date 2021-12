Aperto a Sestola nuovo centro per sciatori con disabilità

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 18 DIC – Apre a Sestola, nel Modenese, il

nuovo ‘Centro di sci adattato del Monte Cimone” dedicato agli

sciatori con disabilità’. La struttura, realizzata dalla

Fondazione Silvia Parente con il supporto della Regione

Emilia-Romagna e del Comune di Sestola – metterà a disposizione

degli sportivi

attrezzature specifiche e lezioni con maestri specializzati e si

occuperà anche della formazione di guide specializzate e

accompagnatori.

A inaugurare il centro, tra gli altri, il presidente della

Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e Silvia Parente,

presidente della Fondazione per lo Sport e campionessa

paralimpica di sci alpino. Il punto di accoglienza, frutto di un

investimento complessivo di 195.000 euro – di cui 100.000 in

arrivo dalla Regione, 65.000 dal Comune di Sestola e 30.000

dalla Fondazione Silvia Parente – grazie alla collocazione

strategica e alla gamma dei servizi offerti sarà punto di

riferimento per le persone con disabilità, provenienti non solo

dall’Emilia-Romagna, che desiderano praticare lo sci, oltre ad

arricchire l’offerta sportiva, turistica e ricreativa del

Comprensorio sciistico del Monte Cimone “Impegno, sacrificio, tenacia, rispetto dell’avversario: lo

sport è tutto questo – osserva Bonaccini – ma è anche una

straordinaria occasione per condividere insieme ad altre persone

emozioni irripetibili. Ecco perché – aggiunge – come Regione

investiamo tanto nello sport e abbiamo dato con convinzione il

nostro sostegno a questa nuova iniziativa. E parliamo di tutto

lo sport, perché identici sono i valori che guidano chiunque

pratichi una disciplina sportiva, valori che possono contribuire

a gettare le basi di una società più inclusiva e più attenta ai

diritti di tutti. E su questo – conclude il presidente

emiliano-romagnolo – ricordiamo un altro importante traguardo:

il ‘Centro nazionale paralimpico’ di Villanova d’Arda nel

piacentino, che vedrà la luce entro il 2022 e diventerà la prima

struttura pubblica nell’ Italia settentrionale dedicata agli

sport paralimpici e alle pratiche riabilitative”. (ANSA).



