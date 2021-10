Aperto il parcheggio pubblico “Kiss & Ride” per la scuola dell’Infanzia “Il Volo” | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Nella nuova area di sosta in via Ugo Bassi infatti, si sono conclusi la scorsa settimana i lavori di asfaltatura e segnaletica stradale, per i quali adesso il servizio è disponibile per i genitori, i nonni e tutti coloro che accompagnano i propri figli a scuola con un accesso più agevole e sicuro.

Un servizio molto utile che è ora è a disposizione delle famiglie, anche se mancano alcune piccole rifiniture che a breve saranno ultimate. Nelle prossime settimane infatti saranno messi alcuni arredi, come le rastrelliere per le bici e un cancellino di ingresso alla scuola che consente l’accesso diretto dal nuovo parcheggio. Nel complesso l’accessibilita’ alla scuola è migliorata anche grazie alla realizzazione della pista ciclabile sull’asse di via Roma/via Ugo Bassi che collega la stazione ferroviaria con l’ospedale Infermi, un intervento ampio che ha visto anche la realizzazione della rotonda all’incrocio con via Pascoli.

“Si tratta di un piccola area di sosta – precisa l’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni – ma che ha un’ importanza fondamentale e che è stata voluta per andare incontro alle esigenze delle famiglie dei bambini che frequentano la scuola. L’amministrazione in questi anni è riuscita ad ottenere anticipatamente l’area privata su cui sorge il nuovo parcheggio e che è inserita in un piano particolareggiato, ed è stata approvata una variante urbanistica per destinarla a tale scopo. Un intervento importante per tutto il quartiere, che sarà reso ancora più sicuro nei prossimi mesi, con la colorazione in rosso degli attraversamenti ciclabili presenti sull’asse per migliorarne la visibilità.”

