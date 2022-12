App con voce attore Star Wars avvisa gli ucraini dei raid aerei

Condividi l'articolo

L’applicazione Air Alert di Ajax Systems, che avvisa gli ucraini dei raid aerei, ha stretto un accordo con Mark Hamill, famoso per la sua interpretazione di Luke Skywalker nei film di Star Wars. Grazie alla collaborazione, Hamill avviserà con la sua voce gli utenti nelle zone interessate dal conflitto. Il leggendario Jedi segnalerà cinque tipi di pericolo: attacchi missilistici, bombardamenti, scontri di piazza, radiazioni e minacce chimiche.

Air Alert è stata sviluppata da Ajax Systems, azienda con sede a Kiev che realizza sistemi e prodotti di sicurezza professionale e casalinga, con il supporto del ministero delle Trasformazioni digitali dell’Ucraina. L’app ha oltre 11 milioni di download ed è diventata uno strumento affidabile per informare gli ucraini di un pericolo imminente. In concomitanza con l’aggiornamento dell’app, Air Alert ha comunicato anche una partnership con United24, un’iniziativa globale di raccolta fondi a sostegno dell’Ucraina, lanciata il 5 maggio 2022, di cui l’attore americano Mark Hamill è ambasciatore. Tra gli altri sponsor ci sono anche l’ex calciatore Andriy Shevchenko, il gruppo Imagine Dragons, la cantante e attrice Barbra Streisand, l’astronauta Scott Kelly e lo storico Timothy Snyder.

“Per noi non si tratta solo di un aggiornamento dell’app, ma di un modo per fare la nostra parte sul fronte dell’informazione. Speriamo che la versione inglese dell’app ci aiuti a richiamare l’attenzione degli stranieri sulla guerra in Ucraina e a motivare tutti a sostenere i nostri difensori”, ha dichiarato Valentine Hrytsenko, cmo di Ajax Systems. La versione inglese di Air Alert con la voce di Mark Hamill è già disponibile su iOS, Android e smartphone Huawei.



