(ANSA) – BOLOGNA, 17 APR – Un appartamento è andato a fuoco

ieri sera attorno alle 20 in una palazzina di Forlì. I vigili

del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme della casa al

primo piano e per portare in salvo dieci persone che erano

rimaste bloccate sui terrazzi degli appartamenti ai piani

superiori. Cinque persone sono state assistite sul posto dai

sanitari del 118. (ANSA).



