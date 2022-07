Appassionato montagna, attenzione anche in Appennino

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 04 LUG – I rischi del ghiaccio che si

scioglie sulle montagne per il grande caldo riguardano anche gli

Appennini e non solo le Alpi. Le vette dell’Italia centrale “non

hanno ghiacciai, ma canaloni ghiacciati per molti mesi l’anno

che i montanari e gli esperti evitano”. A dirlo all’ANSA è

Urbano Barelli, avvocato umbro e grande appassionato della

montagna, impegnato come project manager della Regione Lombardia

per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Pnrr. “Il

dramma ambientale sulla Marmolada era prevedibile – sostiene – e

forse anche quello umano poteva essere evitato con la prudenza

del montanaro: non si sale sul ghiaccio o sui ghiacciai quando

la temperatura è troppo alta e quando si stanno sciogliendo”.

Per Barelli “il dramma che si è consumato sul ghiacciaio della

Marmolada è il frutto anche della disattenzione e del ritardo

con i quali si affronta la crisi climatica”. “Sulla Marmolada –

racconta Barelli – sono andato con gli sci dal versante servito

dai tre tronconi di funivia che salgono da Malga Ciapela.

Ricordo che la prima volta, sarà stato a metà degli anni ’80

sono salito in piena estate quando ancora si praticava lo sci

estivo sul ghiacciaio. Allora la neve era più abbondante di oggi

e si sciava sul ghiacciaio in agosto con lo spettacolo

meraviglioso delle Dolomiti e del Gruppo del Sella davanti.

Negli anni la situazione è peggiorata, il ghiacciaio si è

ridotto, non si scia più d’estate, ma anche d’inverno la neve a

volte è insufficiente, in particolare sulla lunghissima pista di

12 chilometri che dai 3270 metri di Punta di Rocca arriva arriva

ai 1.450 di Malga Ciapela”. (ANSA).



