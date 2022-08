Appello leader occidentali alla moderazione a Zaporizhzhia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERLINO, 21 AGO – Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf

Scholz e Boris Johnson lanciano un appello alla “moderazione”

militare intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata

dai russi, dove da settimane si susseguono bombardamenti di cui

si accusano reciprocamente Mosca e Kiev. I quattro leader

occidentali, nel corso di un colloquio telefonico, hanno

concordato sulla necessità di “un’ispezione in tempi rapidi”

dell’Aiea all’impianto nucleare. E nel colloquio hanno

assicurato che continueranno a sostenere Kiev, secondo quanto si

legge in un comunicato.

Secondo una nota della Casa Bianca, “i leader hanno ribadito

il loro continuo supporto agli sforzi dell’Ucraina per

difendersi dall’aggressione russa” e “hanno discusso della

situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, compresa la

necessità di evitare operazioni militari vicino all’impianto e

l’importanza della visita dell’Aiea appena possibile per

accertare lo stato del sistema di sicurezza”. Inoltre “hanno

discusso dei negoziati sul programma nucleare iraniano, della

necessità di rafforzare il sostegno ai partner nella regione del

Medio Oriente e degli sforzi comuni per impedire e bloccare le

attività regionali destabilizzanti dell’Iran”. (ANSA).



