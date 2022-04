Appello tre organizzazioni, supportare scienziati a rischio

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 20 APR – “Supportare scienziati a rischio,

migranti e rifugiati: un appello all’azione”, esortando

università, accademie scientifiche, governi, gruppi di

scienziati organizzazioni non governative, internazionali, a

firmare il documento. E’ l’appello che lanceranno stamani tre

organismi internazionali (due con sede a Trieste) The World

Academy of Sciences (UNESCO-TWAS), InterAcademy Partnership

(IAP) e International Science Council (ISC) (sede a Parigi), con

una dichiarazione congiunta diffusa con un evento live (https://

scienceinexile.org/) per l’iniziativa Science in Exile, che

supporta scienziati in fuga da paesi in guerra e con instabilità

politica.

Per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(UNHCR), nel mondo nel 2021 sono state più di 84 milioni le

persone costrette ad abbandonare il proprio paese, fra queste

moltissimi scienziati, medici, ingegneri, studiosi con

formazione tecnica avanzata. Persone che sono “un’inestimabile

risorsa per la comunità scientifica mondiale, depositari di

conoscenze, sistemi e dati scientifici la cui perdita ha

conseguenze gravi per il mondo scientifico e per la società nel

suo insieme”. (ANSA).



