Apple alza velo su nuovo MacBook Pro, più veloce e potente

Apple presenta il nuovo MacBook Pro in due versioni, una con schermo da 16 pollici e l’altra da 14 pollici. Dotato di una telecamera a più alta risoluzione, il nuovo MacBook Pro presenta “il miglior sistema audio” per un notebook, è più potente e veloce grazie al chip M1 e ha una maggiore durata della batterie. “E’ semplicemente straordinario”, dice l’azienda di Cupertino i cui titoli salgono a Wall Street durante la presentazione.

Arriva anche il mini Homepod in arancione, giallo e blu e le nuove cuffiette AirPods, che costano 179 dollari e possono essere ordinate subito con disponibilità a partire dalla prossima settimana. I mini Homepod in vari colori saranno invece disponibili da novembre.

La terza generazione di AirPods usa l’audio computazionale per offrire un suono con equalizzazione adattiva ed è resistente al sudore e all’acqua.

Oltre ad avere una batteria che dura un’ora in più rispetto alle generazioni precedenti, offrendo fino a sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro ore di autonomia in conversazione. “Gli AirPods hanno cambiato per sempre il concetto di cuffie wireless grazie al design innovativo, all’incredibile qualità audio e all’esperienza magica”, ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Siamo davvero entusiasti di lanciare una nuova generazione di AirPods, che offrono una qualità audio insuperabile, grazie all’equalizzazione adattiva e all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, e – ha aggiunto – funzionano alla perfezione con gli altri dispositivi Apple, rendendo ancora migliori gli auricolari più venduti al mondo”.

Nell’annunciare i nuovi mini HomePod e i nuovi AirPods, Apple presenta anche l’Apple Music Voice Plan, un nuovo piano di abbonamento di Apple Music sviluppato su Siri. Apple Music Voice Plan offre accesso al catalogo completo di 90 milioni di brani tramite Siri.



