Apple fa causa a Epic per violazione contratto, chiede danni

(ANSA) – NEW YORK, 09 SET – Apple risponde con una causa

all’azione legale avviata da Epic Games nei suoi confronti.

Cupertino accusa il produttore del videogame Fortnite di aver

infranto il contratto introducendo un nuovo sistema di pagamento

all’interno della sua app. E chiede danni punitivi.

“L’azione legale di Epic non è altro che un disaccordo

finanziario. Anche se Epic si presenta come una moderna Robin

Hood, nella realtà è una società multi miliardaria che non vuole

pagare per l’enorme valore che trae dall’App Store”, afferma

Apple.

La disputa fra Apple ed Epic è iniziata il 13 agosto, con

l’introduzione nell’app Fortnite di un sistema di pagamento in

grado di aggirare la commissione del 30% imposta da Apple e

Google. Cupertino e Mountain View hanno rimosso il videogioco

dalle loro piattaforme per violazione delle norme. Epic ha

quindi fatto loro causa accusandole di condotta anticompetitiva.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte