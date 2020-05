Apple-Google pubblicano codice sorgente tracciamento

Si va definendo il sistema di tracciamento del contagio del coronavirus che stanno mettendo a punto Apple e Google, sarà la base per diversi paesi, compresa l’Italia, per sviluppare un’app. I due colossi tecnologici pubblicano su GitHub il codice sorgente del loro progetto ed esempi delle schermate che appariranno sui dispositivi sia se si vuole comunicare la propria positività al Covid-19, sia se si vuole essere avvisati dell’esposizione al contagio con una persona positiva che dovrà essere di cinque minuti. Per entrambe le situazioni ci sarà l’adesione volontaria dell’utente.

Il sistema dovrebbe essere completato a metà maggio, da quella data in poi a cascata potranno essere pronte presumibilmente le app di tracciamento di tutti paesi che hanno adottato il sistema, quindi anche l’Italia che dal 18 maggio potrebbe predisporsi a nuovi allentamenti.

In sostanza – si capisce dalla schermate che appariranno sia sugli iPhone, sia sui dispositivi Android – sarà una scelta volontaria dell’utente inserire il proprio referto di positività, così come abilitare il sistema che potrà avvisare che in una determinata data si è stati in prossimità di una persona positiva e quindi probailmente esposti al contagio. Le fasi successive a questo avviso – viene chiarito – saranno a cura dell’autorità sanitaria del paese.

Queste comunicazioni avvengono attraverso un codice indentificativo che genera il proprio dispositivo e scambia in forma anonima attraverso il bluetooth con gli altri dispositivi che usano il sistema. Questi codici rimangono sullo smartphone dell’utente (il cosiddetto approccio decentralizzato che sta perseguendo anche l’Italia) e quindi sono sotto il suo controllo. Il sistema – precisano Apple e Google – non usa la localizzazione anche per gli utenti risultati positivi; l’identità non è nota a nessun altro utente, neanche alle stesse società.



