Apple, i dipendenti torneranno in ufficio da febbraio

(ANSA) – MILANO, 19 NOV – I dipendenti di Apple torneranno

nelle varie sedi aziendali dal prossimo 1 febbraio, come parte

di un nuovo progetto pilota che punta ancora su una modalità di

lavoro ibrido. Lo conferma una nota inviata dall’amministratore

delegato Tim Cook ai lavoratori e ottenuta dal sito The

Information. Stando alla comunicazione, il ritorno a pieno

regime in ufficio non avverrà prima di metà 2022, con un piano

di rientro graduale. Da febbraio, i dipendenti si recheranno in

sede per uno o due giorni alla settimana, mentre da marzo si

arriverà a tre. L’organizzazione a turni permetterà di evitare

un sovraffollamento degli spazi. Per i team che hanno una

maggiore necessità di lavorare di persona vi saranno delle

deroghe per passare più tempo in ufficio. Resta, per tutti, la

possibilità di lavorare in remoto fino ad un periodo di quattro

settimane all’anno, un aumento rispetto alle due settimane

annunciate dal colosso americano all’inizio del 2021. “Questo

offre maggiori opportunità di viaggiare, essere più vicini ai

cari o semplicemente cambiare la routine” ha detto Cook ai

dipendenti. Il CEO aveva svelato a giugno i piani di lavoro

ibrido, ipotizzando un ritorno in ufficio questo settembre. La

scadenza era stata poi spostata ad ottobre e a gennaio, prima

della più recente di febbraio. In quell’occasione, un gruppo di

dipendenti di Apple aveva scritto una lettera a Cook in cui si

chiedeva una politica aziendale più flessibile, che consentisse

a chiunque di lavorare da casa senza restrizioni. La modalità di

lavoro ibrido andrà avanti, fino a metà 2022, per Facebook. Tra

gli altri big del settore, Microsoft ha approvato, un anno fa,

lo smart working permanente. Come già sottolineato in passato,

Apple e le altre compagnie guardano all’evolversi della

situazione pandemica per adattare le proprie strategie alle

varie indicazioni di tutela sanitaria. (ANSA).



