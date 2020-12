Apple: iPhone 11 con problemi schermo, sostituzione è gratis

Apple ha avviato su scala globale un programma di sostituzione gratuita destinato agli schermi difettosi di iPhone 11. Si tratta – si legge sul sito di Cupertino – di “una piccola percentuale” di display che presentano un malfunzionamento relativo al touch. Gli schermi sono montati sul alcuni iPhone 11 prodotti tra il novembre 2019 e il maggio 2020.

Apple mette a disposizione sul proprio sito una pagina in cui capire se il proprio iPhone rientra tra quelli affetti dal problema, che quindi possono ottenere la sostituzione gratuita del display. Per averne certezza, l’utente dovrà inserire il numero seriale dello smartphone sul sito. Chi avesse già provveduto alla riparazione, potrà contattare la società per ottenere il rimborso della spesa sostenuta.



