Apple lavora ancora ad un caricatore multi dispositivo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Torna attuale il progetto di Apple di

un caricatore universale per tutti i suoi dispositivi,

immaginato e poi abbandonato. Stando a quanto riportato

dall’analista di Bloomberg, Mark Gurman, l’azienda di Cupertino

ci starebbe lavorando ancora: vrebbe l’idea sarebbe quella di

implementare la ricarica wireless tra un dispositivo e starebbe

lavorando sia a soluzioni di ricarica a lunga distanza sia a a

breve distanza. La tecnologia sarebbe differente rispetto a

quella attualmente sfruttata sui dispositivi Apple, che viene

definita wireless, appunto, ma che in realtà adotta

semplicemente l’induzione per caricare le batterie degli

apparecchi.

L’analista immagina inoltre la possibilità di offrire la

ricarica inversa, ad esempio un iPhone che ricarica le AirPods o

un Apple Watch. Al momento, non è ancora chiaro quando il

caricatore in questione potrebbe essere lanciato sul mercato, se

entro tempi brevi, magari in concomitanza dell’arrivo della

prossima generazione di iPhone (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte