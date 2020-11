Apple: media,sposta parte della produzione da Cina a Vietnam

Apple sta spostando la produzione di alcuni prodotti dalla CIna al Vietnam per ridurre i rischi legati allo scontro tra Washington e Pechino. Secondo quanto riferisce in esclusiva Reuters sul proprio sito, l’assemblatore Foxconn starebbe costruendo le linee produttive di alcuni tablet e pc della Mela nel suo stabilimento situato nella provincia vietnamita del Bac Giang.

Stando a una fonte a conoscenza dei fatti, lo spostamento della produzione di Foxconn sta avvenendo su richiesta di Apple, intenzionata a “diversificare la produzione in conseguenza della guerra commerciale” tra Cina e Stati Uniti. Le linee per assemblare alcuni iPad e MacBook dovrebbero entrare in funzione nella prima metà del 2021.



