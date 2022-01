Apple, richiederà tamponi a impiegati che non hanno booster

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Apple richiederà tamponi ai

dipendenti che non hanno fatto il booster. E’ quanto contenuto

in una nota interna della società di Cupertino, secondo il sito

The Verge. La richiesta sarà fatta sia ai dipendenti dei suoi

negozi di vendita al dettaglio sia agli impiegati degli uffici,

che devono presentare un certificato di avvenuta vaccinazione

con la cosiddetta dose ‘booster’ contro il Covid-19. In caso

contrario, a partire dal 15 febbraio, i dipendenti saranno

costretti ad effettuare frequentemente dei tamponi per poter

accedere al luogo di lavoro.

L’azienda, dopo una serie di slittamenti ha rinviato ancora

il rientro in presenza. L’ultima ipotesi, poi sfumata, era un

ritorno in ufficio da febbraio in modalità ibrida, tre giorni a

settimana. Nel frattempo, visto l’allungamento dello smart

working, Apple ha stanziato un bonus di 1.000 dollari per i

dipendenti da spendere proprio per la strumentazione necessaria

per lavorare da casa. (ANSA).



