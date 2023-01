Apple, riferimenti al metaverso in una nuova app per Windows

Condividi l'articolo

Apple ha rilasciato, in versione di anteprima, l’app Apple Devices per Windows, sul Microsoft Store. Il software è pensato per sostituire iTunes nella sincronizzazione e backup tramite Pc dei dispositivi iOS, come iPhone e iPad. Tra le linee di codice, alcuni esperti hanno individuato riferimenti a xrOS e realityOS, due dei nomi associati al sistema operativo di Apple per il metaverso. Come notato dall’utente di Twitter @aaronp613, che ha avuto accesso anticipato alla nuova app per Windows, “realityOS” e “xrOS”, compaiono all’interno del programma senza dare però grosse indicazioni e dettagli sulla tipologia di dispositivi a cui si riferiscono. Stando al sito 9to5Mac, la presenza della piattaforma di metaverso potrebbe essere il preludio per il lancio dei primi occhialini di realtà aumentata di Apple, il cui collegamento ad un computer permetterebbe di trasferire foto, video e musica, così come accade con smartphone e tablet della Mela.

Entrambi i nomi sono stati chiacchierati come potenziali scelte per identificare il sistema operativo alla base della realtà aumentata (Ar) e virtuale (Vr) di Apple. Sembrerebbe che il colosso americano abbia preferito utilizzare internamente “realityOS”. Non è chiaro a questo punto se le piattaforme abbiano scopi diversi o se Apple, nel compilare il codice dell’app per Windows, abbia lasciato tutte e due le definizioni in attesa di una scelta definitiva. Un recente rapporto del giornalista di Bloomberg, ed esperto di Apple, Mark Gurman ha rivelato che l’azienda è pronta ad annunciare il suo visore in primavera e non a giugno, come precedentemente vociferato, quando si terrà l’appuntamento annuale per gli sviluppatori, la Worldwide Developer Conference 2023.



