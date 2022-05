Apple: si avvicina metaverso, brevetto per realtà aumentata

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 30 MAG – Si avvicina per Apple il momento di

scendere in campo con i visori per il metaverso. Una società

sconosciuta, chiamata Realityo Systems e collegata ad Apple, ha

registrato il marchio “RealityOs” presso l’ufficio dei brevetti

americano. Il nome è da tempo associato al primo sistema

operativo del colosso americano per questa nuova realtà online.

Stando a quanto afferma il sito The Verge, il marchio è

stato depositato l’8 dicembre 2021 per categorie come “periferiche”, “software” e, soprattutto, “hardware per computer

indossabile”. La scadenza per l’embargo, ossia lo svelamento

ufficiale del servizio, ha la data dell’8 giugno, due giorni

dopo il discorso di apertura di Tim Cook della Wwdc 2022, la

conferenza annuale per sviluppatori di Apple. Anche se il nome

del sistema operativo potrebbe essere stato depositato da

qualunque azienda, ci sono prove che collegano la società ad

Apple. La sede di Realityo Systems – spiega The Verge – è

infatti Yosemite Research, la stessa di Yosemite Research,

soggetto di comodo usato dalla compagnia di Cupertino per

registrare i nomi di marketing delle ultime versioni di macOS,

il software che fa girare i computer della Mela. L’anno scorso,

Yosemite Research ha registrato “Monterey” pochi giorni prima

della conferenza per sviluppatori, dove è stato svelato appunto

macOS Monterey. Se all’evento in partenza il 6 giugno è

probabile che Apple anticipi qualcosa di “rOs”, sembra lontana

secondo gli analisti l’eventualità di vedere già i dispositivi

per il metaverso. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda

starebbe lavorando su due prodotti: un paio di occhiali di

realtà aumentata e un visore per realtà mista. Entrambi

sarebbero già stati presentati al consiglio di amministrazione

dell’azienda in vista di un lancio futuro atteso tra fine 2022 e

il 2023. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte