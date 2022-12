Approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2023. Si scarica online

Condividi l'articolo

Con Delibera n.2142 del 05 dicembre 2022, pubblicata sul BURERT n.366 del 12 dicembre 2022, la Giunta ha approvato il PAVER 2023: un piano articolato e flessibile volto a garantire la disponibilità dei beni immobili regionali, non utilizzati per fini istituzionali, ad un utilizzo collettivo attraverso processi di valorizzazione che ricorrono a diversi istituti di partenariato pubblico e pubblico-privato, fino all’alienazione. Processi questi finalizzati non solo al contenimento della spesa pubblica e al potenziamento della redditività degli asset, ma anche allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.

Il piano è composto da una relazione illustrativa e dalle “schede degli immobili” che costituiscono il quadro conoscitivo del patrimonio oggetto di piano, strutturato secondo tre sezioni: beni da alienare, beni da valorizzare e beni dati in gestione a F.E.R. (Ferrovie Emilia- Romagna s.r.l.) riconfermando gli indirizzi strategici del precedente PAV.

Tuttavia nell’ambito del percorso di attuazione e sulla base di ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere successivamente all’approvazione del piano sarà possibile adattare il piano per adeguarsi meglio alle mutevoli esigenze di un ente che pone sempre più grande attenzione allo sviluppo sostenibile del sistema territoriale, su cui la corretta e virtuosa gestione del patrimonio immobiliare produce indubbiamente effetti positivi.

