Approvato l’obbligo vaccinale per gli over 50

L’obbligo vaccinale per i soggetti over 50 è stato prorogato fino al prossimo 15 giugno. La Camera ha approvato la fiducia con 372 voti a favore e 46 contrari.I parlamentari sono stati chiamati al voto sulla questione di fiducia posta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il relativo decreto legge che fissa l’obbligo è inerente anche ai vincoli legati all’applicazione del Green pass, al momento in misura standard anche se non è escluso che nelle prossime settimane possano essere fatte delle modifiche in tal senso. La fiducia è stata posta ma le proteste non sono mancate all’interno dell’Aula.

Per il momento il provvedimento è in prima lettura, pertanto entro l’8 marzo dovrà essere esaminato e, quindi, approvato anche dal Senato. “ Siamo di fronte ad una norma che è stata approvata e che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno, quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola “, ha dichiarato una settimana fa Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. La data fissata per la scadenza dell’obbligo è al momento quella del 15 giugno per gli over 50 ma non sono esclusi nuovi scenari per il futuro, che dipenderanno dall’evoluzione della pandemia. Il pacchetto approvato alla Camera non era inerente solamente all’obbligo vaccinale per gli over50 ma a un complesso di norme più ampio inerente al mondo del lavoro e a quello della scuola.

“ Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell’obbligo, il governo farà le dovute valutazioni. Non si può escludere una proroga assolutamente no, c’è ancora una platea di italiani over 50 che non si è vaccinata, noi contiamo che si restringa ancora, poi a ridosso della scadenza faremo le valutazioni. Quello che dobbiamo dire è che l’obbligo vaccinale per gli over 50 c’è, è una legge e fino al 15 giugno questo obbligo permane “, ha aggiunto Andrea Costa.

Durante la seduta del 23 febbraio si sono registrate forti proteste alla Camera, soprattutto quando il ministro D’Incà ha posto la questione di fiducia. All’indirizzo del ministro sono stati lanciati numerosi fogli da alcuni deputati del gruppo Alternativa c’è, che hanno dichiarato di aver occupato i banchi del governo. La situazione è stata riportata alla normalità dall’intervento dei commessi.

