Apre lo sci a Cortina, domani primo impianto al via

(ANSA) – CORTINA, 06 NOV – L’inverno dello sci riparte sulle

Dolomiti da Cortina d’Ampezzo, precisamente dal Col Gallina,

zona Passo Falzarego, dove domani, domenica 7 novembre, entra in

funzione il primo impianto di risalita. Si tratta di una

seggiovia triposto al momento solo per un tratto dell’intero

tracciato, la pista Ovest. Neve artificiale, sparata dai ‘cannoni’ in questi primi giorni di freddo in quota, ma anche

neve vera, che qui, a 2.000 metri d’altitudine, è caduta

abbondante in settimana. Il paesaggio d’intorno è tutto bianco “Che la stagione della rinascita abbia inizio!” è scritto

nel sito di Ista – Skiarea Cortina 2021, con l’annuncio

dell’apertura. Nel rispetto delle norme anti-Covid, gli sciatori

dovranno tenere la mascherina fino all’accesso ai seggiolini; ma

essendo quella del Col Gallina una seggiovia senza cupola

paravento, in base al decreto bis sul Green pass non vi sarà

l’obbligo di presentare il certificato verde, necessario invece

per le cabinovie e le seggiovie con cupola. L’impianto rimarrà

aperto dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Tutto è ormai pronto comunque anche per la riapertura degli

altri impianti della conca ampezzana, prevista per il 27

novembre. (ANSA).



